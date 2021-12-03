Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi

Bakan Kurum'un Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katılması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Altınekin Belediyesine ziyareti KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçerek, Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katıldı.