Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu tekneyle gezdi - Son Dakika

Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu tekneyle gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle tanınan Çeşnigir Kanyonu'nu tekneyle gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle tanınan Çeşnigir Kanyonu'nu tekneyle gezdi.

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Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Kurum, Keskin ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Çeşnigir Kanyonu'nda incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra tekne turu yaptı. Yetkililerden kanyon ve çevresindeki tarihi yerleşim yerleri hakkında bilgi alan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde bulundukları Çeşnigir Kanyonu'nun tarihi ve doğal güzellikleri olduğunu söyledi.

Kanyonun Ankara'ya 80 kilometre mesafede yer aldığını belirten Kurum, "Burada 500 bin metrekare alan üzerinde bir çevre düzenleme projesi gerçekleştiriyoruz. Kırıkkale Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Bakanlığımız desteği ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Kanyon güzergahı üzerinde 6,5 kilometre yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu 2 seyir terasımız var. Bu seyir teraslarında vatandaşlarımız doğal güzellikleri en güzel şekliyle görebilecekler." diye konuştu.

Göl çevresinde dinlenme ve yürüyüş alanları olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Selçuklu dönemine uzanan tarihi köprünün ihyasını ve inşasını bu proje kapsamında gerçekleştirdik. Hemen yanı başımızda da Hititler dönemi yerleşim yerlerini içinde barındıran çok önemli bir doğa ve çevre projesini bitirmiş bulunmaktayız. Bugün hep birlikte alan üzerinde incelememizi gerçekleştirdik ve bu yeri kente kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız burada mutlu, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekler. Burası sadece Kırıkkale'ye hizmet etmeyecek, tüm Türkiye'ye hizmet edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'mizi bu güzellikleri gezmeye davet ediyorum."

Murat Kurum, Kırıkkale, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Çeşnigir Kanyonu'nu tekneyle gezdi - Son Dakika
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