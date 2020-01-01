Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak... - Son Dakika

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak...

6 saat önce

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak..., System.String[]

Bakan Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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