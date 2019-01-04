Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu

2 saat önce

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika
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