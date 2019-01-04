Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" Toplantısında Konuştu
2 saat önce
Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştuANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Bakan Kurum, "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında konuştu
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
"Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:20 Kaynak: İHA
Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz
Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız
SAMER'in Yerel Seçim Anketine Göre, Kayyum Atamaları HDP Seçmenini Etkilemedi
Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti