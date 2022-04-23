Bakan Kurum, "Çevre ve Çocuk Şenliği'ne" katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum, "Çevre ve Çocuk Şenliği'ne" katıldı

23.04.2022 22:49

Bakan Kurum, "Çevre ve Çocuk Şenliği'ne" katıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Çevre ve Çocuk Şenliği"nde çevre müfettişi çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, "Çevre ve Çocuk Şenliği'ne" katıldı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Çevre ve Çocuk Şenliği"nde çevre müfettişi çocuklarla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak Bakanlık tarafından düzenlenen "Çevre ve Çocuk Şenliği"nin Ankara'daki programına katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlikte birçok çevre müfettişi çocukla bir araya gelen Bakan Kurum, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Ardından çocuklarla birlikte sahnede şarkı söyleyen Kurum, burada bir de konuşma gerçekleştirdi. Çocuklara daha güzel bir gelecek ve doğa bırakmak için mücadele verdiklerini anlatan Bakan Kurum, bu mücadelenin en önemli aktörünün gençler olduğunu söyledi.

"Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimiz sizlersiniz"

Bakan Kurum konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada aynı zamanda çevre müfettişlerimiz buradalar. Çevremizi, doğamızı korumak için, sizlere daha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için mücadele veriyoruz. Çevremizi koruyacağız hep birlikte. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi uyaracağız. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla birlikte sizlere daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak adına hep birlikte mücadele veriyoruz. Mücadelemizin en önemli aktörleri siz kıymetli gençlerimiz. O yüzden yolumuza siz gençlerimizle birlikte devam edeceğiz. Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimiz sizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. O yüzden her birinizi tebrik ediyorum tekrar."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliğine katılan çevre müfettişi çocuklarla vakit geçirmeye devam etti.

Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı
Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı
Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı
Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı Tekirdağ'da 23 Nisan Kutlamaları… 1920 Öğrenci Kasap Havası Oynadı AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükçekmece'deki iftar programında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Büyükçekmece'deki iftar programında konuştu Açıklaması

İklim Değişikliği, Murat Kurum, 23 Nisan, Çocuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kurum, 'Çevre ve Çocuk Şenliği'ne' katıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, "Çevre ve Çocuk Şenliği'ne" katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement