Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

24.12.2020 18:32
Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, kanunun kazanımlarını anlattı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, kanunun kazanımlarını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir çevre için çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini belirterek, "Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun yasalaştı. Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito- İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak. İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarına uygulanacak Depozito- İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3- 4 yıl içinde yüzde 90 geri dönüşüme ulaşacak sistem ile yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek" ifadelerini kullandı.

'MOTOR YAĞI DEĞİŞTİREN YERLERE YETKİ BELGESİ VERİLECEK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin kapsamının daha da genişleyeceğini kaydeden Bakan Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı; çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek verecek. Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kanun kapsamında, bisiklet ve e-skuter kullanımı teşvik edilerek, çevre dostu alternatif ulaşım araçlarının kullanımı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemeye göre e-skuter kullanım yaşı 15 olacak. Ekonomik değere sahip atık motor yağların sadece yüzde 10'u geri toplanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık motor yağı değişimi yapan yerlere 'Yetki Belgesi' verilecek. Böylelikle satılan, değişen, geri dönüşüme iletilen yağlar; etkin izlenecek. Toplama veriminde artış olacak" açıklamasında bulundu. 'DENİZLERİ KİRLETEN ARAÇLARA VERİLEN CEZA ARTTIRILDI'"Ürün ve hizmetlerin çevre dostu bir süreç izlediklerini gösteren Çevre Etiketi kullanımı Bakanlığımızın usul ve esaslarına göre gerçekleştirilecek" diyen Kurum, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda Sıfır Atık hareketine katkı sunacak Çevre Etiketi, gönüllülük esasına dayanacak. Çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezalarının kapsamı genişletildi. Sera gazlarının takibi, Sıfır Atık Sistemlerinin kurulması, derelerden kum- çakıl alınması, e-ticarette poşet kullanımı gibi faaliyetlere ilk kez para cezası tanımlandı. Mavi vatan denizlerimizi kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi. Yasa ile ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak üzere yerel yönetimler sorumluluk alanlarında bisiklet ve e-skuter yolu, park ve şarj istasyonu yapacaklar. Ambalaj atıklarının azaltılması için ücretlendirilen plastik poşet uygulaması kapsamında, plastik poşetlerin Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak üretilmesi, elektronik ortamda satılması yasal sorumluluk kapsamına alınmıştır. Yaşanabilir çevre vizyonumuza büyük katkılar sunacak tüm bu yasal düzenlemelerde başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Haber:  ANKARA,


Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Murat Kurum, Türkiye, Bakan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis
Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı         
18:26
Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu         
18:00
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı         
15:25
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei