Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1) - Son Dakika

Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)

6 saat önce

Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Yıkılan evler Kurulan çadırlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar...

Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar

Yıkılan evler

Kurulan çadırlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi

Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi

Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi.

Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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