Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1) - Son Dakika

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Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1)
6 saat önce
Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar Yıkılan evler Kurulan çadırlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapılar
Yıkılan evler
Kurulan çadırlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi
Bakan Kurum'un yıkılan evleri incelemesi
Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi.
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