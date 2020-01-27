Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (1) - Son Dakika

Bakan Kurum'un vatandaşla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un gelişi

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Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir