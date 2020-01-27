Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (3) - Son Dakika

Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (3)

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük hasar gören Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük hasar gören Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde incelemede bulundu.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde iki vatandaşın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın oluştuğu köye gelen Kurum, köylülerle görüştü.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasar tespitlerini yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini almak için köye geldiğini söyledi.

Köyde 19 evin ve onlara bağlı ahırların yıkıldığını aktaran Kurum, köy halkının ihtiyaçlarını karşılayacak tek katlı, yanında ahırların olduğu konutların inşaasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kurum, Sivrice ilçesinde de yeni konutların yapılacağını bildirerek, ilçede ilk etapta 250 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kuracaklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, köy yakınlarındaki bazı yollarda da deprem nedeniyle yarık oluştuğu öğrenildi.

Bakan Kurum, Çevrimtaş köyünde depremde zarar gören yapıları inceledi (3)

Murat Kurum, Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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