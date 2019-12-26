Bakan Kurum: "Çok geniş katılımlı araştırma ve istişareler sonucunda Kanal İstanbul projesi için 5... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Çok geniş katılımlı araştırma ve istişareler sonucunda Kanal İstanbul projesi için 5... - Son Dakika

Bakan Kurum: "Çok geniş katılımlı araştırma ve istişareler sonucunda Kanal İstanbul projesi için 5...

6 saat önce

Bakan Kurum: "Çok geniş katılımlı araştırma ve istişareler sonucunda Kanal İstanbul projesi için 5 alternatif güzergah belirlendi.

Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "Çok geniş katılımlı araştırma ve istişareler sonucunda Kanal İstanbul projesi için 5 alternatif güzergah belirlendi." - ANKARA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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