Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

17.03.2022 12:44
Bakan Kurum, COP26 Başkanı Sharma ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Mansion House'daki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Kurum, Glasgow'da alınan kararların, Paris Anlaşması'nın uygulama döneminde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin, "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Kalkınma Devrimi" hedefleri doğrultusundaki çalışmalar ile iklim değişikliği finansmanına erişim amacıyla yürütülecek projeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Bakan Kurum ayrıca, Türkiye'nin sahip olduğu yatırım potansiyeline ilişkin de bilgi verdi.

Toplantıda Kurum'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aytaç Yüksel, İklim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Arzu Önsal eşlik etti.

Görüşmenin ardından, Türkiye ve Birleşik Krallık heyetleri kahvaltıda bir araya geldi.

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'Kooperatifler, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor' 'Kooperatifler, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor'

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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