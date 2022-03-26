Bakan Kurum: "2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız"

26.03.2022 21:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletin desteğiyle 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkomutan yapacaklarını ve ülkeye hizmetlerin süreceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletin desteğiyle 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkomutan yapacaklarını ve ülkeye hizmetlerin süreceğini söyledi.

Kurum, bazı programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Akören ilçesinde belediyeyi ve AK Parti ile MHP'nin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. İlçedeki TOKİ inşaat sahasında incelemede bulunan Kurum, yatırım hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurum, daha sonra Güneysınır ilçesinde, belediye önünde toplanan vatandaşlarla sohbet etti. İlçedeki yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Ahmet Demir'den bilgi alan Kurum, ardından Çumra'ya hareket etti.

Kurum, Çumra Belediyesi önünde kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını vurguladı. Hiçbir zaman eser ve hizmetten geri durmayacaklarını dile getiren Kurum, "Hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. Allah'ın izniyle sizlerin de destekleriyle 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız. Ülkemize, hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Tek isteğimiz ve arzumuz milletimizin duasını almaya devam etmek"

Kurum, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanda kurulduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın temelinde ve ruhunda, birlik ve beraberlik var. Büyük, güçlü ve Türkiye ideali var. İnşallah bu ideallerle birlikte bir beraber olmak suretiyle güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini inşa etmek için hep birlikte sizlerin destekleriyle aziz milletimizin duasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hemşehriniz ve kardeşiniz olarak hem Konya'mız için hem de ülkemizin 81 şehri için hizmet etmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Tüm ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla nerede bir afet olsa inanın 2 saat sonra devletimiz orada. Devletimiz valilerimizle, belediye başkanlarımızla, aziz milletimizle birlikte orada yaralarımızı sarıyor, onlara sözlerimizi veriyoruz ve bunu da en kısa zamanda tutuyoruz. Tek isteğimiz ve arzumuz milletimizin duasını almaya devam etmek, onlara hizmet etmektir."

Sultan Abdulhamid Han Kültür Evi'nde de belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kurum, buradaki konuşmasında da Konya'yı tarihte olduğu gibi bugün de şehircilikte hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Kurum, AK Parti iktidarında şehre son 20 yılda 80 milyar lirayı aşkın yatırımın 20 milyar lirasını Bakanlığının gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bakan Kurum, basketbol oynadı

Çumra Gençlik Merkezi'nde sporcularla da bir araya gelen Kurum, tekvando grubunun gösterisini izledi, gençlerle sohbet etti. Kurum, daha sonra salonda basketbol oynadı, hediye verdiği sporcularla fotoğraf çektirdi.

Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız
Bakan Kurum: 2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "2023 yılında Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkomutan yapacağız" - Son Dakika
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