BAKAN KURUM CUMHURBAŞKANIMIZ ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMA TALİMATI VERDİ - Son Dakika
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BAKAN KURUM CUMHURBAŞKANIMIZ ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMA TALİMATI VERDİ

01.10.2022 22:40

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanının millete 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunduğunu söyleyerek, Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanının millete 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunduğunu söyleyerek, Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarma talimatı verdi? dedi.

AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Kurum daha sonra Büyükşehir Belediyesi Ereğli Hizmet Binası'nda muhtarlarla bir araya geldi. Programlarının ardından Bakan Kurum basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 25 Ekim'de 5 bin konutun temelinin atılacağını duyuran Bakan Kurum, '13 Eylül'de milletimize müjdeledi. Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Alt yapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, alt yapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle vatandaşımızın gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız.' dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMA TALİMATI VERDİ'

Sosyal konut projesinde başvurunun 5 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Bakan Kurum, 'Konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatılarıyla 26 bin sosyal donatıyı da içinde yapmış bir kuruluştan bahsediyoruz. 20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünyanın durduğu ve sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarma talimatı verdi. İnşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız. diye konuştu.

ONLAR ALTILI MASA ETRAFINDA GELECEK KAYGISI ÇEKERKEN BİZ MİLLETİMİZE HİZMET EDİYORUZ?

Basın mensuplarının muhalefetin sosyal konut projelerini eleştirilerinin hatırlatması üzerine Kurum, 'Onlar altılı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken biz milletimize hizmet ediyoruz. 20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, yaptık. Havalimanı dedik, yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık. Köprülerimizi, yollarımızı, sanayi ve tarım alanlarımızı, Türkiye'nin bir ucundan bu ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onlar, bu iradenin neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Onlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı '100 bin sosyal konut projesi açıkladık, 95 bininin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar aynaya ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen, onlar istemese de bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz.' (DHA)

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın Bakan Kurum: '(Sosyal Konut Projesi) Konya'mıza 7655 konut ayırdık, 11390 konutluk arsa temini yapıyoruz' Bakan Kurum: '(Sosyal Konut Projesi) Konya'mıza 7655 konut ayırdık, 11390 konutluk arsa temini yapıyoruz'
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM CUMHURBAŞKANIMIZ ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMA TALİMATI VERDİ - Son Dakika

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