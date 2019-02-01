Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı Dün Açıkladığımız Manifestolar Çerçevesinde Çevreyi Korumak Adına...

Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı Dün Açıkladığımız Manifestolar Çerçevesinde Çevreyi Korumak Adına...

1 saat önce

Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı dün açıkladığımız manifestolar çerçevesinde çevreyi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz" -"300 bin metrekarelik alana Salda Millet Bahçesi yapacağız"BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı dün açıkladığımız manifestolar çerçevesinde çevreyi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz"
-"300 bin metrekarelik alana Salda Millet Bahçesi yapacağız"

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

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