Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı Dün Açıkladığımız Manifestolar Çerçevesinde Çevreyi Korumak Adına...
1 saat önce
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı dün açıkladığımız manifestolar çerçevesinde çevreyi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz" -"300 bin metrekarelik alana Salda Millet Bahçesi yapacağız"BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum: "Cumhurbaşkanımızı dün açıkladığımız manifestolar çerçevesinde çevreyi korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceğiz"
-"300 bin metrekarelik alana Salda Millet Bahçesi
yapacağız"
BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
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