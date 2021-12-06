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Bakan Kurum'dan Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı'na ilişkin açıklama Açıklaması

06.12.2021 13:59
Bakan Kurum'dan Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi'nin 45'inci yıl dönümünde Antalya'da yapılacak toplantılarda alınacak kararların Akdeniz'in, temiz, çöpsüz, kendi kendine yeterli, sürdürülebilir olmasına ve mavi ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Barselona Sözleşmesi'nin 45'inci yıl dönümünde Antalya'da yapılacak toplantılarda alınacak kararların Akdeniz'in, temiz, çöpsüz, kendi kendine yeterli, sürdürülebilir olmasına ve mavi ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Barselona Sözleşmesi Taraf Ülkeler Toplantısı'nın (COP22) Akdeniz'in en güzel şehirlerinden Antalya'da 7-10 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

Toplantılarda Mavi Akdeniz'in sahip olduğu doğal güzelliklerin ve biyoçeşitliliğin korunması, kirliliğin önlenmesi ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum sağlama konularının ele alınacağını ifade eden Kurum, Barselona Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin katılımıyla düzenlenecek ve Akdeniz'in korunmasına yönelik faaliyet ve strateji planlarının görüşüleceği tüm toplantıların yanı sıra 48 yan etkinliğe de ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 22. Taraf Ülkeler Toplantısı ile 2 yıllığına Barselona Sözleşmesi'nin Sekretaryası Dönem Başkanlığı görevini İtalya'dan devralacağını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"'Mavi Bir Akdeniz'e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek' temasıyla Akdeniz ülkelerinden bakanlarımızla bir araya geleceğiz. Toplantıda, gençlerimiz Akdeniz'in geleceği için hazırladıkları Gençlik Bildirgesi'ni bizlerle paylaşacak. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNEP Genel Müdür Yardımcısı Joyce Msuya ve konferansa katılım sağlayan ülkelerin kadın liderleriyle 'Akdeniz'deki Kadın Liderler Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz.

Barselona Sözleşmesi'nin 45'inci yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda alınan kararlar, Akdeniz'in, temiz, çöpsüz, kendi kendine yeterli, sürdürülebilir olmasına ve mavi ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Uygulamaya koyacağımız yeni kararlarla, binlerce yıldır insanlığa refah içinde yaşama imkanı sunan Mavi Akdeniz aynı şekilde evlatlarımıza da refah ve sağlık içinde yaşayacakları bir hayat sunacaktır."

Murat Kurum, Antalya, Akdeniz, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan Akdeniz'in korunmasına yönelik COP22 Konferansı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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