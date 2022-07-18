Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

18.07.2022 15:42
Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemiye ilişkin, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan İzmir Aliağa'daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı gemiye ilişkin, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin uzun süredir izin beklediğini belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesi'nde bulunan geminin denetim işlemleri uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Nae Sao Paulo gemisi için de Basel Sözleşmesi gereğince aynı prosedür işletilmiş, gemide her türlü denetim uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından yapılmıştır. Ölçümler neticesinde gemide riskli bir durum olmadığı ve ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belgeleriyle (Notifikasyon Formu, geminin survey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas-free işleminin yapıldığına dair belge, radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazısı vb) iletilmiş, ardından izin alma işlemi tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'9,6 TON ASBEST YÜKÜ BULUNMAKTADIR'

Türk karasularında geldiğinde de geminin uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetimlerden geçirileceği bir kez daha ölçümlerin gerçekleştirileceğini aktaran Kurum, "Bu ölçüm sonuçlarına göre, Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığı tarafından geminin sökülmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse geminin diğer kontrolleri yapılacak ve tehlikeli herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa gemi, hiçbir tereddütte yol açmadan aynı şekilde geri gönderilecektir. Gemi söküme uygun bulunursa da AB lisanslı firma tarafından her türlü teknik ve kurallara titizlikle uyularak söküm işlemi gerçekleştirilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek uzman ekiplerce süreç titizlikle takip edilecektir. Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunmaktadır. Ülkemizde gemi sökümünden çıkan asbest içeren atıklar uygun şekilde ambalajlanarak etiketlenmekte, havayla teması kesilmektedir. Bu şekilde ambalajlanan asbest içeren atıklar geçici depolanmakta, lisanslı araçlarla taşınmakta ve çevre lisanslı düzenli depolama tesislerinde gerekli önlemleri almak şartıyla bertaraf edilmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe uygun tesislerde, asbest içeren atıklar diğer atıklardan ayrı bir kısımda depolanmaktadır. 2013 yılında da asbest içeren benzer bir geminin sökümü gerçekleştirilmiş, atıkların sorunsuz bir şekilde bertaraf edildiği tecrübe edilmiştir. Milletimiz müsterih olsun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" açıklamasında bulundu.


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İzmir Aliağa'da sökülecek 'Asbestli gemi' hakkında bakanlıktan açıklama: Risk olursa geri gönderilecek İzmir Aliağa'da sökülecek 'Asbestli gemi' hakkında bakanlıktan açıklama: Risk olursa geri gönderilecek Ttb: 'Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz' Ttb: 'Asbestli Gemi Nae Sao Paulo'nun Ülkemize Sokulmaması İçin Mücadele Edeceğiz'
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sao Paulo, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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