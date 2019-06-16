Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan "Babalar Günü" mesajı
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Bakan Kurum'dan "Babalar Günü" mesajı

52 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Kurum'dan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü kutladı.
Kurum, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Twitter, Murat Kurum, Babalar Günü, Güncel
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