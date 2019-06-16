Bakan Kurum'dan "Babalar Günü" mesajı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü
'nü kutladı.
Kurum, Twitter
hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, paylaşımında, "Aileleri için özveriyle çabalayan, hayat tecrübeleriyle ailelerine kılavuzluk eden tüm babaların, Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesine yer verdi.
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