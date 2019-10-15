Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan Bağlar Belediyesi projelerine destek
Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Bağlar Belediyesi projelerine destek

Bakan Kurum'dan Bağlar Belediyesi projelerine destek

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ile Bağlar, Hani ve Çermik Belediye Başkanlarını kabul etti.

Bakan Kurum'dan Bağlar Belediyesi projelerine destek, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri ile Bağlar, Hani ve Çermik Belediye Başkanlarını kabul etti. Bakan Kurum, görüşmede Bağlar Belediyesi tarafından yapılacak projeleri onaylayarak destek sözü verdi.


AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ve Çermik Belediye Başkanı Şehmuz Karamehmetoğlu Ankara'ya çıkarma yaptı. Başkan Hüseyin Beyoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler sonucunda Bağlar Belediyesi tarafından yapılacak olan eski Bağlar bölgesinde planlanan kentsel dönüşümün hızlandırılması talimatını ve belediyeye alınacak temizlik araç ve gereçleri sağlanması konusunda destek sözü aldıklarını söyledi.


"Bağlar Belediyesi'ne ait yeşil kuşak alanının millet bahçesine dönüştürülmesi projesine onay"


Diyarbakır ve Bağlar'a yapılması planlanan hizmetlerle ilgili Bakan Murat Kurum'dan önemli müjdeler aldıklarını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Bölgemizin kalkınmasına büyük önem veren sayın bakanımızdan çok önemli destek sözleri aldık. Bağlar'ımız Millet Bahçesi'ne kavuşacak. Kentsel dönüşüm süreci hızlandırılacak. Temiz Bağlar çalışmamız için yeni temizlik araç ve gereçleri desteği sağlanacak. Bakanımızdan belediyemiz bünyesinde yer alan yeşil kuşak alanımızın millet bahçesine dönüştürülmesi ve eski Bağlar bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşümün hızlandırılması sözünü aldık. Yine Bakan Kurum'un desteğiyle belediyemiz bünyesine yeni temizlik araç ve gereçleri alınacak. Bağlar'ın inşasına, kalkınmasına, gelişmesine ve temiz bir alan haline gelmesine büyük katkı sunacak adımlar atıldı. Bundan dolayı hem heyecanlıyız, hem de mutluyuz. Bu konuda rol modelimiz olan sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hem gönül hem de hizmet belediyeciliği yaparak ilgili bakanlıklarımızın ve devletimizin ilgili kurumlarının desteğiyle kentimizi layık olduğu hizmetlere kavuşturacağız. Hepsi ile tam uyum içinde çalışıyoruz. Yeni hizmetlerimiz şimdiden Diyarbakır'ımıza ve Bağlar'ımıza hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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