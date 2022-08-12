Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi

12.08.2022 17:16

Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesiGAZİANTEP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Büsem ve Fıstıkçılar Sitesi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi

GAZİANTEP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Büsem ve Fıstıkçılar Sitesi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, inceleme sırasında projeyle ilgili bilgi aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin için, "Atom Karınca'nın kadın versiyonu" ifadesini kullandı.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde yapılan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi Projesinin inşaatını inceledi. Bakan Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber yaptığı inceleme sırasında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Başkan Şahin'i Atom Karınca'ya benzetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "BUSEM dediğimiz şey, artık Gaziantep daralmıştı, şehir sıkışmıştı. Burada genişleme çok önemlidir. Biz de bir ekip çalışmasıyla bir model geliştirdik. Burası şehrin içindeki sanayi sitelerinin taşınacağı sanayi sitesidir. Bakanımızın desteğiyle inşallah en kısa zamanda bu projeyi bitireceğiz. Bakın Köln Belediye Başkanı dün bana dedi, 'kışın ne yapacağımızı bilmiyoruz'. Biz de ise her taraf inşaat" şeklinde konuştu.

"Fatma Şahin, Atom Karınca'nın kadın versiyonu"

Başkan Fatma Şahin'i Atom Karınca'ya benzeten Bakan Kurum, "Varank Bakanımıza Atom Karınca diyorlar ama herhalde atom karıncanın kadın versiyonu olsaydı bu Fatma Şahin olurdu" dedi.

"BUSEM Türkiye'ye örnek proje olacak"

BUSEM'in örnek bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Tabi bu proje çok önemlidir. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır AK Parti olarak şehirlerimizin kalkınması adına çok büyük yatırımlar yaptık. Hemen hemen her alanda büyük projeleri hayata geçirdik. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık. Şehrin içindeki sanayi sitelerini şehrin dışına çıkaracak sanayi tesisleri yapacağız. Bu çerçevede burada 2 bin 500 tane sanayi sitesi inşa edeceğiz. burada sanayicilerimizle birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz. Burada 150 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bu proje hem Gaziantep hem de bölgemiz adına önemli bir projedir. Bu proje tamamlandığında içerisinde nakliyatçılardan tut bir çok sektör olacak. Bugün Gaziantep üreten bir şehirdir. Gaziantep'in artık şehrin merkezinde yeşil alana okullara ihtiyacı var. Bu alanları temin edebilmek için şehrin içerisindeki çöküntü alan olarak tarif ettiğimiz sanayi sitelerini şehrin dışına taşımamız gerekiyor. Bu manada da bu alan çok önemlidir. BUSEM Türkiye'ye örnek olacak bir sanayi sitesi olacak. İnşallah 2023 yılında bitecek" diye konuştu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu katıldı.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Başkan Şahin'e 'Atom Karınca' benzetmesi - Son Dakika

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