Bakan Kurum'dan "Can dostlarımız için" paylaşımı - Son Dakika

Bakan Kurum'dan "Can dostlarımız için" paylaşımı
18.01.2021 16:32
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımız için; kapınızdan bir kap su ve mamayı eksik etmeyin. İmkanınız varsa onlar için bir barınak yapın ya da onları sahiplenin. Dünya ortak evimiz, can dostlarımız emanetimiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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