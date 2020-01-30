Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli - Son Dakika

Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli

20 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evi hasar gören yaşlı kadın ile engelli kızının ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ile engelli kızına yardım eli, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evi hasar gören yaşlı kadın ile engelli kızının ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Aksaray Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedelerle görüşmesi sırasında Kürtçe konuşan Fatma Yurda, Bakan Kurum'u evine davet etti.

Bunun üzerine evine gelen ve ihtiyaçlarını soran Kurum'a tercüman aracılığıyla durumunu anlatan Yurda, bakıma muhtaç olduklarını söyledi.

Sağlam bir eve yerleşmek istediğini belirten Yurda, "Durumumuz kötü, yardımınızı bekliyoruz. Başka kalacak yerimiz yok, bir yere gidemiyoruz. Elimde sorun var, kızıma bakamıyorum." dedi.

Bunun üzerine Kurum, "Siz şimdi çadırda kalın sonra sizi konteynere yerleştireceğiz. Burada kalmayın burası yıkılabilir. Kızınız için doktor da gelecek." yanıtını verdi.

Kurum, yetkililerine Yurda'ya yardım yapılması talimatı verirken, anne ile kızının daha sonra afetzede konutlarına yerleştirileceği öğrenildi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:04 Kaynak: AA
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