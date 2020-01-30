Bakan Kurum'dan depremzede yaşlı kadın ve engelli kızına yardım eli - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evi hasar gören depremzede yaşlı kadın ve engelli kızı için seferber oldu.

Aksaray Mahallesinde evleri hasar gören depremzedelerle görüşen Bakan Kurum, incelemeleri sırasında yaşlı bir kadın tarafından durduruldu. Fatma Yurda isimli kadın Kürtçe konuşarak Bakan Kurum'u evine davet etti.

Eve gittiği sırada ev halkının ihtiyaçlarını soran Bakan Kurum'a bir tercüman sayesinde durumuna anlatan Yurda, depremde evinin hasar gördüğünü ve engelli kızı ile bakıma muhtaç olduğunu söyledi.

Kızının bedensel engelli olduğunu ve sağlam bir evde oturmak istediklerini belirten Yurda, "Sakat bir kızım var ve yardımlarınızı bekliyoruz. Durumumuz kötü. Başka evimiz yok bir yere gidemiyoruz. Elimde sorun var kızıma bakamıyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum ise yaşlı kadının sorunlarını dinleyerek "Siz şimdi çadırda kalın sonra sizi konteynera yerleştireceğiz. Burada kalmayın burası yıkılabilir. Kızınız için doktor da gelecek." dedi.

Kurum, yetkililere gerekli yardımın yapılması talimatı verirken, yaşlı kadın ve kızının Afetzede konutlarına yerleştirileceği öğrenildi.