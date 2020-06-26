Bakan Kurum'dan Dilovası'na çifte müjde - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dilovası Kömürcüler OSB'min yılsonuna kadar taşınarak ve yerine bin 500 yeni konut yapılmasını planladıklarını söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Sabah Kocaeli Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Kurum, kentte yapılacak çalışmalar üzerine istişarede bulundu. Daha sonra Dilovası'nda faaliyet gösteren Kömürcüler OSB yönetimi ile bir araya gelen Murat Kurum, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in de bulunduğu görüşmede Kömürcüler OSB'nin kaldırılması ile ilgili gelinen son durumu değerlendirdi.



Kömürcüler OSB yönetimi ile yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Dilovası'nda Tavşancıl'ın üst tarafında bulunan alan ve Kömürcüler OSB'nin de kaldırılması ile bin 500 yeni konut çalışmasını planlıyoruz. Kömürcüler OSB'nin de yılsonuna kadar taşınmasını öngörüyoruz. Bu bölgenin kamulaştırılması için bakanlık olarak 50 milyon TL bütçeyi önümüzdeki haftalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize göndermiş olacağız" dedi.



Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise "2019 yerel seçimlerinde Sayın Bakanımızın da desteği ile halkımıza sözünü verdiğimiz Kömürcüler OSB'nin kaldırılmasında son aşamaya geldik. Oluşturulan komisyonla birlikte yaklaşık bir yıldır çalışmalarımızı yapıyorduk. Bakanımızın bugün açıkladığı gibi Kömürcüler OSB'nin bu yıl sonuna kadar taşınacağı ve yerine 1500 yeni konut yapılacağı müjdesi ilçemiz için önemli bir gelişmedir. 2019 yılında yola çıkarken "Yeni Dilovası" demiştik. Bu yolda önemli bir sorun daha çözülmüş olacak. İlçemize ve halkımıza bizlere güvendikleri için teşekkür ediyorum. Tüm gaye ve gayretimiz Dilovamız'ın geleceği çocuklarımızın geleceği için" dedi. - KOCAELİ