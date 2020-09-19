Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde

- Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde Diyarbakır'da konuşan Bakan Murat Kurum: "Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak" "Diyarbakır'a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık" "2 yeni millet bahçesi projesi başladı" "Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor" "Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"...

- Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde

Diyarbakır'da konuşan Bakan Murat Kurum:

"Tarihi Dağkapı tekrardan yapılacak"

"Diyarbakır'a bu güne kadar 41 milyar yatırım yaptık"

"2 yeni millet bahçesi projesi başladı"

"Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm başlıyor"

"Sur etrafındaki yapıtlar kaldırılıyor"

DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da dev projelerin müjdesini verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir otelde düzenlenen Diyarbakır Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şehirde yapılması gereken projeleri vali, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ele aldıklarını söyledi. Şehrin kültürel ve sosyal faaliyetler, turizm ile sanayi ve tarım sektöründe yaptığı gelişmelerle anılması için gerekli adımları atmak için önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, tarihi Surların yıkılan Dağkapı'nın tekrardan inşa edileceği ve 2 yeni millet bahçesi müjdesini verdi. Diyarbakır'a AK Parti iktidarı olarak 19 yılda 41 milyar yatırım yaptığını vurgulayan Bakan Kurum, "Yeni yatırımlarımız hızlıca devam ediyor, terör örgütünün ilimize verdiği zararları hızlıca onarıyoruz. Sur'da çukur eylemleri sırasında tarihi kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirip yeniledik. 5 bin konutluk rezerv konutlarımız tamamladık ve teslimlerini de etap halinde kuraları çekmek suretiyle yapıyoruz. Sur içerisinde 506 konut 150 iş yeri ve 9 butik hotelin yapımlarında büyük oranlarında tamamladık, bu konutlar, ticari işletmeler ve sosyal alanlar Diyarbakır'ındır, bu ilde yaşayan vatandaşlarındır. Gazi ve Melikahmet Caddesinde yenilemeyi tamamladık, ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde yenilenme sürecine devam edeceğiz" dedi.

"Bağlar'da kentsel dönüşüm yapılacak"

Diyarbakır için yapılan yatırımları açıklayan Bakan Kurum Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm olacağını işaret ederek konuşmalarına şöyle devam etti:

"Bir diğer dönüşümü de Bağlar ilçesinde yapacağız. Bu kapsamda 53 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını Bağlar Belediyesi ile ortaklaşa yürütüyoruz".

"İnanç fark etmeksizin tarih restore ediliyor"

Restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Sur ilçesinde 392 tescilli binamız var. Bu binaların 102'sinin restorasyon ihalesini yaptık, bitme sürecine yaklaştık. Sur, tescilli binalarıyla, kültürel sosyal donaltılarla inşallah bir cazibe merkezi olacaktır. Diyarbakır'da zarar gören camilerimizin, kiliselerimizin restorasyonlarını yapıyoruz. Surp Gragos Kilisesi, Keldani Kilisesiyle birlikte 5 yapının restorasyonunun 24 milyon lira destek sağladık" şeklinde konuştu.

"2 millet bahçesi daha"

Yapılan çalışmalarla ilgili yeni projelerden bahseden Bakan Kurum 2 yeni millet bahçesi müjdesi daha yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, "Millet bahçeleri projeleri kapsamında Diyarbakır'da 3 millet bahçesi vardı. Şehir içindeki stadyum alanına yapılacak millet bahçesi için ihaleye gerçekleştirdik. Yapım süreci devam etmektedir. İlçelerde de projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda inşallah hem yeşilini artıracağız hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde geçirecekleri alanları hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Yeni bir millet bahçesini Bağlar ilçesinde yapacağız. Kayapınar ilçesinde de 2 millet bahçesinin inşaasına başlanacak. Bağlar'da 19 ekimde ihalesi yapılacak" dedi.

"Yıkılan Dağkapı tekrardan inşa edilecek, Sur etrafındaki yapılar kaldırılacak"

Dağkapı Meydanında büyük değişim tarihi kapı tekrardan inşa edileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projemiz var. Peygamberler, sahabeler şehri Diyarbakır'daki tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, ecdadımızın bize bıraktığı değerleri koruyacak ve restorasyonunu yaparak gelecek nesillere aktaracak adımları atmak durumundayız. Bu kapsamda Orduevi'nin yıkımını gerçekleştirieceğiz. Bu alanda Selahattini Eyübi çarşısında 51 dükkan var. Bu dükkanların da yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun bir şekilde restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşaasını yeniden yapıyoruz. Dağkapı diye andığımız ancak kapının zaman içerisinde yıkılmış. Dağkapı'yı da yeniden inşa edecek bir meydanıyla, çay bahçeleriyle düzenlemeyi yapacağız. Bu kapsamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 10 milyon lira hibe vereceğiz. Sur etrafındaki yapıların kaldırılma sürecini başlattık. Benusen semtindeki çarpık, kaçak yapılar var. Burada vatandaşımızı mağdur etmeden kamulaştırma sürecinin TOKİ 5 milyon lira hibeyi Büyükşehir Belediyesi'ne verecek" diye konuştu.

Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde

Murat Kurum, Diyarbakır, Bakan, Sur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde - Son Dakika


Son Dakika

Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı         
21:29
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi 1,5 milyonluk bebek maması vurgunu polis tarafından son anda önlendi         
20:38
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 23:17:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei