Bakan Kurum'dan Dünya Şehircilik Günü mesajı Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 50 bin konuttan 22 bin 380'i için ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yatay mimari temelli şehircilik çalışmalarını, doğal ve tarihi dokuyu koruyarak gelecek nesillere aktarmak için sürdürdüklerini belirten Kurum, çevrenin ve şehirlerin geleceğini yakından ilgilendiren konularda mevzuat değişiklikleri yaptıklarını, projeler, strateji belgeleri ve eylem planları hazırladıklarını kaydetti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Kurum, "250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 50 bin konuttan 22 bin 380'i için ihale sürecini tamamladık. Ayrıca 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin bağımsız birimin dönüşümünü tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin ilgili yerel yönetimlerce hazırlanması için 10 ilde çalışma başlatacaklarını aktaran Kurum, 81 ilde millet bahçesi yapılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ülke genelinde 22 ilde ekolojik koridor oluşturacakları bilgisini veren Kurum, "Ülkemizde 8-9 metrekare olan kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. 2020 yılında 38 ilde millet bahçesi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şehircilik manifestosuna uygun bir şekilde gerçekleştirdik. 2020 yılında da aynı tempoyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2020 yılı içerisinde 10 farklı ülkede 12 tapu temsilciliği açacağız. Afet riski taşıyan okul binaları için güçlendirme faaliyetleri yürüteceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru ilerlerken medeniyetimizden aldığımız ilhamla kimlikli, sağlıklı, güçlü ve her biri birbirinden kıymetli şehirlerimizi hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz."