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Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz" - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz"

08.11.2021 10:28
Son dakika gündem: Bakan Kurum:

Edinilen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz. 81 şehrimize yaptığımız 81 milyon metrekare millet bahçemizle, ekolojik koridorlarımızla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımızla Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şehirlerin, geçmişle geleceği birbirine bağlayan ortak yaşam alanları olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle; şehirlerimizi, insan, mekan ve çevre ilişkisi bağlamında ele alıyoruz. 'Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaların yenileniyor olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tarihi kent merkezlerinin ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden Tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

'Yeşil Kalkınma Devrimiyle' yeni bir döneme girildiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Yeşil dönüşüm çalışmalarımızla geleceğin şehirlerini hazırlıyoruz. 81 şehrimize yaptığımız 81 milyon metrekare millet bahçemizle, ekolojik koridorlarımızla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarımızla Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz. Korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz. Millet bahçelerimizle, açık ve yeşil alanlarımızla, ekoloji temelli bir anlayışla Yeşil ve Mavi Koridorlar oluşturuyoruz" bilgisini verdi.

BAKAN KURUM, SIFIR ATIK PROJESİ İLE BİRLİKTE DOĞAL ALANLARIN KORUNDUĞUNUN ALTINI ÇİZEREK ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz. Sıfır Atık Mavi'yle denizlerimizde, göllerimizde, akarsularımızda kirliliğe karşı mücadele ediyor, su kaynaklarımızı koruyoruz. Şehirlerimizde; kendi enerjisini üreten, enerji savurmayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sistem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa ediyoruz. Yine akıllı şehir uygulamalarımızla vatandaşlarımızın şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşacağı; engelliler, yaşlılar ve çocuklarımız başta olmak üzere herkes için, her yönden erişilebilir şehirler inşa ediyoruz."

Ayrıca Bakan Kurum, Dünya Şehircilik Günü'nü kutlarken, "Bizlere hayat olan şehirlerimiz için yaptığımız tüm çalışmaların hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli/İHA)

Son dakika gündem: Bakan Kurum: Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz

Dünya Şehircilik Günü, geri dönüşüm, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Kurum: 'Türkiye'nin Büyük Ekolojik Dönüşümünü hızlandırıyoruz' - Son Dakika


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