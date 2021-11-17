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Bakan Kurum'dan Düzce merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Düzce merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması

17.11.2021 16:04
Bakan Kurum'dan Düzce merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Düzce merkezli depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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