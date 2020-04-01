Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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