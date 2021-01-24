Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 14 yaşındaki depremzede Emre Kaya'nın yaptığı maket ev modelini çok beğendini belirterek, "Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Çok güzel olmuş, tebrik ederim." dedi.

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunan Kurum, geçen yıl görüştüğü ve kendisine mühendis olmak istediğini belirten depremzede Emre Kaya ile bir araya geldi.

Kaya'nın yaptığı maket evi inceleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Bu seviyeleri çabuk geçeceksin. Çok güzel olmuş, tebrik ederim. Bizim köy konutlarına benziyor. Biz çelik, sen de ahşaptan yaptın. Çok güzel hepsi geri dönüşüm malzemesi. Tebrik ediyoruz seni. Emin adımlarla gidiyorsun. İnşallah daha güzellerini yapacaksın."

Emre Kaya'nın bugün doğum günü olduğunu öğrenen Kurum, çocuğun doğum gününü kutlayarak yeni yaşını tebrik etti.

Emre Kaya da yaptığı maketi Bakan Kurum'a hediye etti.