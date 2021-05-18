Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama - Son Dakika

Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama

18.05.2021 15:47
Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama, System.String[]

Emeklilerin konut sahibi olması noktasında yoğun bir çaba sarf eden ve şuana kadar toplamda 1000 konut ile üyelerini ev sahibi yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yine kolları sıvadı.

Emeklilerin konut sahibi olması noktasında yoğun bir çaba sarf eden ve şuana kadar toplamda 1000 konut ile üyelerini ev sahibi yapan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yine kolları sıvadı.

Dernek Başkanı Ahmet Degen, beraberinde Mali sekreter Lütfü Yıldız ve Genel Sekreter Zekeriya Araz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Hem Bayram kutlaması hem de emeklilerin konut sahibi olması nezdinde talepte bulunan Dernek Başkanı Ahmet Degen, Başkan Sekmen'den bu konuda emeklilerin müjde beklediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise hemen yanında bulunan ekibinden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aramalarını istedi. Yapılan telefon görüşmesinde Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'da Emeklilerin konut yapımından faydalanması için daha önceleri olduğu gibi yine TOKİ nezdinde yapılacak olan konutların bir kısmının tahsis edilmesini talep etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Erzurum'u her zaman ön planda tuttuklarını ve özellikle konutlaşma alanında Toplu Konut İdaresi (TOKi)'nin çok ciddi çalışmalar sergilediğini açıkladı. Bakanlık olarak Erzurum'un hassasiyeti iyi bildiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Erzurum bizim için çok önem verdiğimiz bir il. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte TOKİ yine çok sayıda konut çalışması yapacak. Bizlerde Bakanlık olarak Emeklilerimizin ev sahibi olması için her türlü kolaylığı sağlamak önceliğimiz. İnşallah bu yıl emeklilerimizin yine yüzünü güldürecek işlere imza atarız" dedi.

Telefon görüşmesi esnasında Bakan Kurum'a destekleri için teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Sayın Bakanım bugüne kadar verdiğiniz destekleri biliyoruz. Bundan sonrada desteklerinizin daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Murat Kurum ile yapılan telefon görüşmesinin son kısmında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yapımı tamamlanan yerlerin aşılışı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açılış yapması için Erzurum'a davet etti. Bakan Kurum ise haziran ayı içerisinde Erzurum'a gelmeyi planladıklarını kaydetti.

Başkan Mehmet Sekmen'in bu girişiminden ötürü büyük memnunluk duyan Dernek Başkanı Ahmet Degen, "Sayın Başkanımızın bizim için yaptığı çalışmalar gerçekten takdire şayandır. Emeklilerimizin her türlü sorununa koşan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama

Mehmet Sekmen, Murat Kurum, Erzurum, konut, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bakan Kurum'dan emeklileri sevindiren açıklama - Son Dakika


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