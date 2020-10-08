Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi - Son Dakika

Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi

08.10.2020 13:56

- Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi Dedesinin çay ocağında 200 kilo kapak toplayarak engelli bir vatandaşı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturan Ömer Musab'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tablet hediye edildi.

- Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi

İSTANBUL - Dedesinin çay ocağında 200 kilo kapak toplayarak engelli bir vatandaşı tekerlekli sandalye hayaline kavuşturan Ömer Musab'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tablet hediye edildi.

8 yaşındaki Esenlerli Ömer Musab, Esenler Belediyesi'nin Mavi Kapak kampanyasına verdiği destekle ihtiyaç sahibi bir engelliye umut oldu. Küçük yaşına rağmen büyük bir yardımseverlik örneği sergileyen Ömer Musab, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir çay ocağında çalışan dedesi Selahattin Dokgöz ile birlikte mavi kapak kampanyasına katkıda bulundular. Çay ocağına gelen müşterilerden çevredeki esnafa ve arkadaşlarına kadar herkes Ömer'in bu anlamlı hareketine destek çıktı. Okula teslim ettikleriyle birlikte salgının başlangıcından bugüne kadar Ömer Musab, 200 kilo kapak topladı. 200 kilo kapak karşılığında bir adet tekerlekli sandalye almaya hak kazanan minik Ömer, aldığı tekerlekli sandalye ile engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturdu.

8 yaşındaki Ömer Musab'ın bu davranışı karşılıksız kalmadı. Bugün ilçede geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen 500 bin defterin dağıtım törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından tablet hediye edildi. Bakan Kurum ile sohbet eden Musab, "Okulda bizi teşvik ettiler. Sonra pandemi oldu. Biraz toplayamadım. Sonda tekrar başladım. 53 şişe kapak topladım. Belediye ekiplerimiz geldi aldı. Tekerlekli sandalye aldık" dedi.

Bakan Kurum ise, Ömer Musab'ı davranıştan ötürü taktir ederek, çevreyi kimsenin kirletmesine izin vermemesini istedi.

Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi
Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi
Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi
Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi
Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan engelli bir vatandaşı hayallerine kavuşturan Ömer'e tablet hediyesi - Son Dakika

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