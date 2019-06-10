Bakan Kurum'dan esnaf ziyareti
7 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ortaköy'de esnafı ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:49 Kaynak: AA
, Ortaköy
'de esnafı ziyaret etti. Ortaköy Meydanı
ve çevresinde faaliyet gösteren esnafla yakından ilgilenen Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kurum, dükkanları tek tek ziyaret ederek, 23 Haziran'daki seçimde AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
için destek istedi.
AK Parti'nin çevre ve şehircilik projeleri hakkında vatandaşa bilgi veren Kurum, bazı vatandaşların imar barışı ve millet bahçeleri hakkındaki sorularını da yanıtladı.
Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Kurum'a AK Parti Beşiktaş
İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım da eşlik etti.
Ortak yayın kararı sonrası Yıldırım'dan açıklama: Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız
AK Parti'den çok konuşulacak Uğur Dündar iddiası: "Sen bu işi yapma" dediler
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Suriyelilerin plajlara girişi yasaklandı
Meteoroloji saat verip vatandaşları uyardı! Kuvvetli yağış geliyor