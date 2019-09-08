Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na tebrik

45 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kurum'dan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kurum, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa Şampiyonası'nda bizlere final heyecanı yaşatan Filenin Sultanları teşekkürün, tebriğin en büyüğünü hak ediyor. Son Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan ile başa baş mücadele ederek, Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları, elinize, yüreğinize sağlık. Gururumuzsunuz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı,
Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]