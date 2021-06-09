Bakan Kurum'dan firmalara yeni eylem planı uyarısı: Uymayanları kapatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Türkiye'nin konuştuğu Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinen Bakan Kurum, "Belediyelerimizin, hocalarımızın katıldığı Marmara bölgesinde ne kadar il varsa yetkililerin katıldığı bir çalışma yaptık. 22 maddelik bir eylem planı açıkladık. Marmara en sıcak denizimiz konumunda. Deniz sıcaklığı 2,5 derece artmış durumda. Sıcaklığın artması ana etkenlerden bir tanesi." dedi.

"TESİSLER 7 GÜN 24 SAAT İZLENECEK"

Atık su artıma tesislerinin mevzuatının değiştirileceğini açıklayan Bakan Kurum, "Tesisler 7 gün 24 saat izlenecek. Zeytin altı suyu, peynir altı suyu, zeytin kara suyu için arıtma yapma zorunluluğu getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Suyun sıcaklığına neden olan her türlü faaliyetin denetleneceğini ifade eden Kurum, "Balıkçılık faaliyetleri, ekosistem dengelerini düşünerek düzenleme altına alınacak. Sıcak suya neden olan, termal tesisler ve termik santrallerle ilgili soğutma suyunun sıcaklığını takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

"UYMAYAN İŞLETMELERİ KAPATACAĞIZ"

Söz konusu eylem planına uyulmaması ihtimaline de değinen Bakan Kurum, "Bunları yapmadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Diyelim ki; uymadılar, firmalar bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmadı, kapatacağız kimse kusura bakmasın." dedi.