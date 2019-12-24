Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.

Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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