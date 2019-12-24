Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika

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Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul Projesi) İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.
(İHA)
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