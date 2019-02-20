Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan Gaziantep'te Dönüşüm Talimatı

Bakan Kurum'dan Gaziantep'te Dönüşüm Talimatı

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te riskli durumda bulunan 65 konutun tahliyesi için talimat verdi.

Bakan Kurum'dan Gaziantep'te Dönüşüm Talimatı, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te riskli durumda bulunan 65 konutun tahliyesi için talimat verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kurum, merkez Şehitkamil ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki bazı yapıları inceledi.

İncelemeler sırasında bazı evlerin altında mağaraların bulunduğunu gören Kurum, ilgililerden söz konusu mahallede benzer özellikte 65 yapının bulunduğunu öğrendi.

Beraberindeki Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den konunun takip edilmesini ve alanda jeolojik etüt çalışması yapılmasını isteyen Kurum, daha sonra söz konusu yapıların kentsel dönüşüme dahil edilmesi ve evlerde yaşayan ailelere kira ve taşınma desteği sunularak 65 ailenin acilen tahliyelerinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

Bakan Kurum, ayrıca Şehitkamil Belediyesince elektronik eşyalar ve büyük hacimli atıkların bertarafı için oluşturulan E-MÖP tesisinde incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Şehitkamil, Murat Kurum, Gaziantep, Politika
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