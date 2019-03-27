Bakan Kurum'dan Giresunspor'a Baklavalı Ziyaret
1 saat önce
- Bakan Kurum'dan Giresunspor'a baklavalı ziyaretGİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi yapılacak olan Giresun Atatürk Stadı'nda incelemede bulundu.
- Bakan Kurum'dan Giresunspor
'a baklavalı ziyaret
GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Millet Bahçesi
yapılacak olan Giresun Atatürk
Stadı'nda incelemede bulundu.
İnceleme esnasında antrenman yapan Giresunsporlu futbolcular ve teknik heyete baklava ikramında bulunan Bakan Kurum, takımın durumu hakkında da bilgiler aldı. Bakan Kurum, Giresunspor'un yeni sezonda yeni stadında oynayacağını ifade etti.
Kulüp Başkanı Ali Sacit Eren ise Bakan Murat Kurum'a imzalı Giresunspor forması hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:55 Kaynak: İHA
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