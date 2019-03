Bakan Kurum'dan İzmir'e 'Sosyal Konut' Açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgi verdi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgi verdi. Bakan Kurum, "Şehirlerde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa tespitini yapıp bize 3 ayda bildirilmesi talimatını verdik. İzmir'de ön tespit çalışmaları yapıldı. Burada Fransız tipi balkonların ve cumbaların olduğu, Ege'nin kültür ve mimarisini yansıtan az katlı projelerle dönüşüm yapmak istiyoruz. 5 yıl için 1,5 milyon konut, 20 yılda da 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu dönüşüm işini yapmak istiyoruz" dedi. Bakan Kurum ayrıca, 67 kentte 50 bin sosyal konut uygulaması başlattıklarını açıklayarak, "Başvurularımız bugün itibarıyla başlıyor, 19 Nisan'a kadar sürecek. İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 tane sosyal konutun yapımına ve talep toplanmasına bugün itibarıyla başlamış olacağız" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına dair bilgi verdi. Bakan Kurum'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de eşlik etti. Bakan Kurum, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir ay 81 ile genelge gönderdik. Şehirlerde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa tespitini yapıp bize 3 ayda bildirilmesi talimatını verdik. İzmir'de ön tespit çalışmaları yapıldı. Ancak çok enteresan durumla karşı karşıyayız. İzmir'imizde İmar Barışı kapsamında tam 793 bin başvuru var. İzmir genelinde 1 milyon konutun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70- 80'inin İmar Barışı'na başvurduğunu görüyoruz. Riskli alan ve bina tespitini yaptığımız Bakanlığımız Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü çerçevesinde 1 milyon binanın da, risk derecesi farklı olabilir ama yüzde 70'inin riskli bina ve alandan oluştuğunuz görüyoruz" dedi.



'1 MİLYON BİNANIN YÜZDE 70'İ RİSKLİ GÖRÜNÜYOR'



Bu tablonun ürkütücü olduğunu vurgulayan Kurum, "Nüfusa orantılarsak eğer, Türkiye genelinde İmar Barışı'na başvurma yüzdesi yüzde 12 iken İzmir'imizde yüzde 19 seviyelerinde. Değerli İzmirlilerimize şunları söylemek istiyorum; İzmir'imizde kentsel dönüşüm elzem. Bu yadsınamaz. Bunun siyasi karşılığı da yok. Bu, yapılması gereken iş. Deprem kuşağında yaşıyoruz. Bugüne dek 82 bin canımızı kaybettik. Artık can kaybetmek istemiyoruz. Başka anamız ağlasın istemiyoruz. İzmir'de bu dönüşümü yapacağız. 1 milyon binanın yüzde 70'i riskli görünüyor. Her evde 4 vatandaş oturuyorsa 3 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorun" diye konuştu.



'YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ'



AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin önemli projeleri olduğunu belirten Bakan Kurum, "Başkanımızın önemli projeleri var. 3 uydu kent oluşturacak. Şehrin çeperlerinde 3 yeni şehir oluşturmak üzere, burada şehrin büyümesini kontrol altına almak ve nüfus artışını kontrol altına almak amacıyla projesi var. Bu proje önemli. Çeperlerde yapacağınız şehirler, şehrin içindeki yoğunluğu azaltacaktır. Şehir merkezlerindeki yüksek yoğunluktaki yapıların dönüşümü için önemli bir süreç olacak" dedi.



Yerinde kentsel dönüşümün önemine değinen Bakan Murat Kurum, İzmir'de Fransız tipi balkonların ve cumbaların olduğu, Ege'nin kültür ve mimarisini yansıtan az katlı projelerle dönüşüm yapmak istediklerini açıkladı. Türkiye'de yılda 300 bin konutun dönüşümünü yapmayı planladıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bunu yaparken de vatandaşın rızası çerçevesinde yapacağız. 5 yıl için 1,5 milyon konut, 20 yılda da 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bu dönüşüm işini yapmak istiyoruz. İzmir'in en önemli, en elzem sorunu da budur. Bu kadar riskli binanın olduğu bir şehirde, dönüşüm yadsınamaz bir gerçektir" ifadelerini kullandı.



'KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK'



"Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 67 ilimizde 50 bin sosyal konut uygulaması başlattık" diye sözlerine devam eden Kurum, şunları kaydetti:



"Başvurularımız bugün itibarıyla başlıyor, 19 Nisan'a kadar sürecek. İzmir'e ilk etapta 2 bin 584 tane sosyal konutun yapımına ve talep toplanmasına bugün itibarıyla başlamış olacağız. İzmir'de '2+1' konutlarımızın en düşük taksit tutarı 583 lira. '3+1' konutlarımızın taksit tutarları ise 1178 liradan başlıyor, 240 aya kadar da vadelerimiz var. Bu, İzmir'de birçok ilçede bu kiraların daha altında ödeme demek. Kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek. İlk etapta 2 bin 584 konutu yaptık, diğer ilçelerimizde de sosyal konut, alt gelir grubu konut ve şehit, gazi ailelerimiz ile emekli vatandaşlarımıza yönelik konut uygulamalarını da diğer ilçelerimizde geliştireceğiz. Bir taraftan kentsel dönüşüm yaparken diğer taraftan sosyal konut uygulamalarıyla deprem riski ve barınma sorununu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Toplu konut sitemizde yayınlıyoruz. Tüm ilçelerde nüfusumuza yetecek şekilde sosyal konut uygulaması yapacağız. Başvurular için 25 yaşını doldurmuş olması, ilçede 1 yıl oturma şartı var. Bu '2+1' için. Gelirinin 4 bin 500 TL'yi aşmaması gerekiyor."



'ATIK SU ARITMA TESİSİ ŞART'



Türkiye'de 2023'e gelindiğinde nüfusun yüzde 100'üne atık su arıtma hizmeti vermek istediklerini de söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şöyle dedi:



"İzmir Körfezi'nin kirliliğini giderecek atık su arıtma tesisinin yapılması önem arz ediyor. İnşallah 2023 yılına kadar İzmir Körfezi'nde atık su bırakmayacağız, atık su atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizde çöplerimiz vahşi depolanıyor. Biz bırakın çöp depolamayı, sıfır atık uygulamasına geçtik. Vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçmemiz gerekiyor. İzmir'de kişi başı yeşil alan miktarı 1,6 metrekare. Hedefimiz 5 yılda bunu 10 kat artırmak. Millet bahçeleri ile iklim değişikliği ile ilgili mücadelede iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki kayaların düşmesi nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliği söz konusuydu. Bu binaların boşaltma sürecini başlattık. 23 bin metrekarelik alanda vatandaşın rızası çerçevesinde dönüşümü yapmak istiyoruz. 21'inci yüzyılda ülkemize yakışmayan bu görüntülere müsaade etmeyeceğiz."



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı Soylu, Terör Örgütlerini Hedef Alan Konuşması Sonucu Suud Trollerin Hedefi Oldu

Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı