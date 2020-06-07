Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yaptığı incelemelerde kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık.

Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de yaptığı incelemelerde kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binada risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında ile Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulunduktan sonra Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanına gelerek Kağıthane Millet Bahçesi planlama alanında ve Levent Camii inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kurum, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde projesini yerinde inceleyecek.

"Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz"

Kağıthane'de istinat duvarının kayması sonucu yıkılan binanın olduğu bölgede açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz nisan ayında biliyorsunuz Kağıthane ilçemizde istinat duvarının kayması sebebiyle yıkılan bina vardı. Bu arkada görülen iş makinesinin görüldüğü alandaydı. Hemen o gün burada seferber olmak suretiyle Kağıthane Belediyemizle birlikte bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. Bu süreç çerçevesinde etrafındaki 123 binada risk tespitini yapmak suretiyle, 34 bin metrekarelik alanda gerçekten örnek diyebileceğimiz bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Projemizin görseli. Az katlı yatay mimari esaslı, gerçekten yöresel değerleri taşıyan içinde her türlü sosyal imkanı olan, insanlarımızın burada mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını temin etmek amacıyla bu projeyi başlattık. Toplamda 745 bağımsız bölüm üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bitmeden de ağustos ayında vatandaşlarımıza bu projemizi teslim etmiş olacağız" dedi.

"Esenler'de 60 bin konutluk bir proje devam ediyor"

Bakan Kurum, İstanbul'da değişik noktalarda kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğünü anımsatarak, dün Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki projeyi yerinde incelediğini söyledi. Esenler'de 60 bin konutluk bir projenin devam ettiğini dile getiren Bakan Kurum, "5 bin konutunu Esenler bölgesindeki riskli binalar için, 10 bin konutunu da çevre ilçelerdeki yine riskli binalar ve sosyal donatı alanındaki binaların dönüşümü için ayırdık. Onları da 2021'e kadar etaplar halinde tamamlayacağız. Gaziosmanpaşa'da 5 bin konutluk proje yürütüyoruz. Orayı da bugün yerinde inceledik. Bunun dışında Üsküdar'da, Kartal'da, Beykoz'da, Ümraniye'de, Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda şehir merkezinde örnek bir dönüşüm projesini yürütüyoruz. Bahçelievler'de bu noktada örnek bir projemiz olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması

Murat Kurum, Kağıthane, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 07:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kurum'dan Kağıthane'de kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika

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