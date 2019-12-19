Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik. O bölgede de arazi rantına müsaade etmeyiz. O bölgede de herhangi bir şekilde proje öncesinde alınmış bir şey söz konusu değildir."

(İHA)

Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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