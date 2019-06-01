Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
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Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

17 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
İstanbul, Murat Kurum, Güncel
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