Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması
17 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:26 Kaynak: İHA
, "Bayramdan sonra kentsel dönüşüme ilişkin eylem planını açıklayacağız. Hedefimiz aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. İstanbul
'daki tarihi kentsel dönüşümü öne çekerek projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
(İHA)
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