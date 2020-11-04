Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı - Son Dakika

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

04.11.2020 12:43

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Riskli binaların tespitlerini yaptıralım bu binalarda oturmayalım. Müdürlüklerimizde bunun tespitini yaptırın.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Riskli binaların tespitlerini yaptıralım bu binalarda oturmayalım. Müdürlüklerimizde bunun tespitini yaptırın. Daha güvenli konutlarda oturun. Biz bundan sonra enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde yaptığı basın toplantısında İzmir'deki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve yıkılan bütün enkazların kaldırıldığını belirterek vatandaşlara da binalarının risk durumlarıyla ilgili tespit yaptırmaları çağrısında bulundu. Bakan Kurum, "Riskli binaların tespitlerini yaptıralım bu binalarda oturmayalım. Müdürlüklerimizde bunun tespitini yaptırın. Daha güvenli konutlarda oturun. Biz bundan sonra enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz." dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaza çevirdiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde 17 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD İzmir Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin 5. Günündeki çalışmaları ve ileriye dönük yapılacak planlamalardan bahsetti. Bakan Kurum, "Bugün depremin 5. Günü ve aradan geçen süre zarfında devletin tüm kurumları İzmir için seferber olmuş durumdadır. Dün enkaz altından Ayda kızımızı sağ salim kurtardık ve tüm Türkiye büyük bir sevinç yaşadık. Hemen ardından birkaç saat sonra annesinin cansız bedeni çıktı. Hep beraber üzüntüye boğulduk. Ayda kızımız hepimizin kızı. Ayda'ları İdil'leri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Hep onlarla birlikte olacağız. 113 saattir yoğun bir çalışma sürüyor ve 17 binada İzmir genelinde 8 bin kişilik arama kurtarma ekiplerimizle çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı AFAD koordinasyonunda sürdürüyoruz. Enkazı da bu hassasiyetle kaldıracağız. Dinlenmeden canını hiçe sayarak çalışan tüm çalışanlarımıza AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz, Kızılay, gönüllerimize şükranlarımı sunuyorum. Ne yazık ki enkaz altında kalan 114 canımızı kaybettik. En son Ayda kızımızla 107 vatandaşımızı da sağ salim kurtardık bin 35 vatandaşımız yaralandı. Tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakımda yaralımız var." dedi.

"Kalıcı konutlar bir sene içinde teslim edilecek"

İzmir'de çok büyük bir acının yaşandığını kaydeden Bakan Kurum, "Acımız çok büyük. İnşallah el birliğiyle İzmirli kardeşlerimizin yaralarını saracağız. İzmir bizden hizmet bekliyor, sıcak yuvalarını bekliyor. Dün Cumhurbaşkanımız da kabine toplantısında yapılacak çalışmaları paylaştı. Kendisinin de altını çizdiği gibi İzmir'de Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak ima inşa çalışmalarını İzmir'de denetimleri sıklaştırmak suretiyle şeffaf bir şekilde inşallah en kısa zamanda kardeşlerimizin sağlam güvenli konutlarını inşa etme mecburiyetindeyiz. Ülkemiz ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya ve yaşadığımız her yıkım bunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor. İzmir'den önceki depremlerde de büyük acılar yaşadık. Bütün ekiplerimizle seferber olmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize de vatandaşlarımızla uyum içinde onların rızasını alarak ki Türkiye'nin her ilinde kentsel dönüşümü başlattık. Hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatmış bulunuyoruz. 17 bina enkazı var. Bu binalar ve çevresindeki ağır hasarlı binalarda yerinde proje yapacağız. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde binalar yapacağız. Vatandaşlarımızın da üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Riskli binaların tespitlerini yaptıralım bu binalarda oturmayalım. Müdürlüklerimizde bunun tespitini yaptırın. Daha güvenli konutlarda oturun. Biz bundan sonra enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. İzmir'de nasıl beraber olduysak tüm Türkiye kentsel dönüşümde de kararlı bir şekilde yürütmeliyiz. Rezerv alanda da çalışma yapacağımızı dün açıklamıştık. Bir milyon 300 bin metrekarelik Şehir hastanesinin yanında bir alan zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek, içinde millet bahçeleriyle, yürüyüş alanlarıyla aile sağlık merkezleriyle örnek bir çalışma yapıyoruz. Hem rezerv alanında hem yerinde vatandaşlarımızın sıcak yuvalarının çalışmalarına başlayacağız. TOKİ bir ay içinde çalışmalara başlayıp bir yıl içinde de teslim etmiş olacağız. Şuan İzmir'de 50 ve 100 bin konut kapsamında 6 bin 84 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Yeni yapacağımız konutlarla birlikte önemli bir kentsek dönüşümü başlatacağız. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile görüştük ve burada yüksek bina yapılmaması için görüştük. Bina yükseklikleri ve yoğunluklarına ilişkin çalışma yapacağız." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bakan Kurum, "942 uzmanımızla hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 22 bin binada 141 bin bağımsız bölümde çalışmaları tamamladık. Ağır hasarlı acil ve yıkık bina sayımız 180, 3 bin 680 bağımsız bölümden oluşuyor. Bin 267 az hasarlı 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başladı. 4 binanın yıkımı tamamlandı. Bugün yine devam edecek. Ağır hasarlı binalarla ilgili hocalarımızla birlikte yerinde tespit yapılıyor. Hızlı bir şekilde hem taşınma hem kira yardımlarını ödemeye başladık. Esnafımızla vatandaşımızla mağdur olmayacağı şekilde vatandaşımıza toplam 2 milyon 865 bine ulaştı. Bunun dışında da işyeri yıkılan veya ağır hasar gören sular altında kalan esnafımıza TESKOMB aracılığıyla 50 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek." şeklinde konuştu.

"Barınmayla ilgili bir sıkıntı yok"

Barınma konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını ve kamu misafirhanelerinin vatandaşın hizmetinde olduğunu hatırlatan Bakan Kurum şunları söyledi: "Barınma ihtiyaçları çadır kentleri geçici konteynır alanları oluşturuluyor. Bugüne kadar bölgeye 4 bin 643 çadır sevk edildi. 2 bin 692 çadır kuruldu. Şuan boş bin 10 çadırımız var. Çadırlarımızda bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. 6 bin 600 vatandaşlımız çadırlarda kalıyor. Beslenme ihtiyaçlarını Kızılay aracılığıyla yapılıyor, belediyelerimizin desteği, sivil toplum örgütlerinin desteği çok büyük. 370 bin kişiye yemek verecek şekilde çalışılıyor. Çadır kentlerde Covid testlerinden tutun her türlü acil müdahaleyi yapacak sağlık imkanları mevcut. 13 ilçemizde 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Burada 208 vatandaşımız kalıyor. Buralarda yeteri kadar alanımız var. Her türlü ihtiyaçları giderecek durumdayız. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alanda bin konteynır kurumun dün itibariyle başladık. 19 gün sonra teslim edilecek. Diğeri de Ege Üniversitesinde yer alan bir buçuk hektarlık alan içine 312 konteynır yapmayı planlıyoruz. İhtiyaca göre bu sayılar artabilir. Mahalle muhtarlıklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 2 bin 935 sözlü 71 de yazılı olmak üzere 3 bin başvuru aldık ve hızla karşılıyoruz. Sahadayız. Vatandaşımızı detaylı bir şekilde bilgilendirmek için süreç yöneteceğiz. Bu acıyı hep birlikte el ele vererek atlatacağız. İzmir'in yarasını sarmak onların yanında olmak ve bu sürece tüm Türkiye ile birlikte yönetme arzusu içindeyiz. Ekiplerimiz de bu süreçte kararlı bir şekilde çalışmaları yürütüyor. Arama kurtarma çalışmaları şuan itibariyle tamamlandı ve hiç bir yerde enkaz kalmadı ve enkaz kaldırma çalışmaları da şuan itibariyle tamamlandı.

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Murat Kurum, Türkiye, İzmir, Bakan, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı - Son Dakika


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