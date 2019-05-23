Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan Kızılcahamam Ziyareti

Bakan Kurum'dan Kızılcahamam Ziyareti

5 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum'dan Kızılcahamam Ziyareti, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmak için Kızılcahamam'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum'u, ilçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyeleri Ali ihsan Çalıkıranoğlu, Tunay Tamer, Sefa Yıldırım, Mustafa Erol, Birim Müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretlerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde Kızılcahamam Belediyesi personeli ile bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakan Kurum, ana ocağı olan Kızılcahamam'a yapılacak projeleri sıralayarak, "Kızılcahamam Millet Bahçesi içerisine Millet Kıraathanesi kazandıracağız. Ankara, Cengiz Topel, Kazımkarabekir ve Soğuksu Caddeleri üzerinde sokak sağlıklaştırması projesi, Karşıyaka Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşümü yapım işi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Belediyemize ait Termal tesislerimizde yenileme çalışmaları yapılarak köylerimizde bulunan eski okullarımızı Millet Konaklarına dönüştürme çalışmaları yapılacak. Türkiye'nin en büyük çevre hareketini başlattık. Sıfır Atık Projesi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde sürdürülen ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında önem verdiğimiz bu projede Kızılcahamamızı pilot bölge ilan ederek belediyemiz tarafından bir birim oluşturulup bu projeyi Kızılcahamam'dan hayata geçirerek 2023 hedeflerimizde Kızılcahamam'a inşallah çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz" dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı selamlama konuşmasında davete icabet eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, belediye çalışanları ile bir arada iftar yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

İftar yemeğinde Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii Müezzini Mehmet Metin tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti de okundu. Yemeğin ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından yemek duası edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:31 Kaynak: İHA
Süleyman Acar, Murat Kurum, Kızılcahamam, Güncel
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