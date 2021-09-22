Bakan Kurum'dan Meclis'in onayına sunulması planlanan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayına sunulması planlanan Paris İklim Anlaşması'na ilişkin, "İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmasında açıkladığı, Paris İklim Anlaşması'nın Ekim ayında Meclis'in onayına sunulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, çocukların geleceği adına tarihi bir adımı daha hayata geçirdiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında Gazi Meclisimizin onayına sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer alan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iklim diplomasimiz başarıyla yürütülmüş; uluslararası platformda yüksek düzeyli diyalog öne çıkarılmış, Türkiye'nin finansman ve teknoloji destekleri konusundaki haklı talepleri kararlılıkla ifade edilmiştir." dedi.

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelelerindeki kararlılık ve samimiyetlerini Paris Anlaşması'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olarak ortaya koyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, bu mücadelesini atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir. Meclisimizce yürütülen İklim Kanunu çalışmaları, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde dünyaya örnek olan bir başarıyla yaygınlaştırdığımız Sıfır Atık Projemiz ve tüm çevre yatırımlarımızla evlatlarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Ortak evimiz dünyamızın ve doğamızın geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele noktasında atılacak bu tarihi adımın, ülkemize, milletimize ve dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."