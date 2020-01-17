Bakan Kurum'dan minik çevrecilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan minik çevrecilere karne hediyesi - Son Dakika

Bakan Kurum'dan minik çevrecilere karne hediyesi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, makamında ağırladığı minik çevrecilere karne hediyesi verdi.

Bakan Kurum'dan minik çevrecilere karne hediyesi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, makamında ağırladığı minik çevrecilere karne hediyesi verdi. Miniklerle Sıfır Atık Projesi'yle ilgili konuşan Bakan Kurum ve çocuklar arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve çevreye duyarlılık gösterdiği video ile beğeni toplayan minik Ahmet'in de aralarında olduğu ilkokul öğrencileri, Bakan Kurum'u makamında ziyaret etti. Miniklere Sıfır Atık Projesi'ni anlatan Kurum ile çocuklar arasında renkli diyaloglar ortaya çıktı. Çocuklara isimlerine özel bastırılmış kartlar dağıtan Kurum, minikleri "çevre müfettişi" ilan etti. Kartlarını teslim alan minikler, Bakan Kurum'a çevreye duyarlılık sözü verdi. Öğrencilerin tek tek karnelerini inceleyen Bakan Kurum, çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verdi. Kurum ile beraber makamdan ayrılan çocuklar, Atık Geçici Depolama Alanı'nı gezerek, burada yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. Bir öğrencinin eline mikrofon alıp Bakan Kurum'a sorular sorması ise renkli görüntüler oluşturdu.

(Neşra Durmaz - Mustafa Apaydın/İHA)

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:05 Kaynak: İHA
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