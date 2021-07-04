Üye Girişi
BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI - Son Dakika

BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI

04.07.2021 21:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj çalışmalarıyla ilgili olarak, 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi, tüm Marmara bölgesinde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj çalışmalarıyla ilgili olarak, 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi, tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uyguladık dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'nde Beykoz'daki sorunlar ve mülkiyet konularına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından karışlanan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mülkiyet problemlerine ilişkin daha önce adımlarımızı atmış ve tapuların teslimlerini yapmıştık. Şimdi de tüm Beykoz geneline ilişkin imar planı çalışmalarını buradaki doğal dokuyu koruyarak. Korunması gereken alanları, tarihi yapılarımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmaları atarak büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz dedi.

BEYKOZ ÇAYIRI MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, Beykoz'umuz için İstanbul'umuz için çok önemli bir alanımız var, Beykoz Çayırı'mız. Burada hemen hemen tüm İstanbulluların hatıraları var. Burada doğal sit alanımız var. Korunması gereken tescilli ağaçlarımız, tescilli yapılarımız var. Aslına uygun tescilli yapıların ve ağaçların korunduğu, Beykoz Çayırı'nın korunduğu, herkesin hatıralarının yeniden canlanabileceği çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz'umuza, İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız. Buradaki yeşil alan miktarını arttırıyoruz. 80 bin metrekarelik alanı 100 bin metrekareye çıkararak bütün İstanbul'a hizmet edecek çok önemli bir düzenlemeyi Beykoz Millet Bahçesi'ni, İstanbul'umuza Beykoz Çayırı'nda kazandırıyor olacağız. Buranın ismini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz diye konuştu. Bakan Kurum, millet bahçesi için ekim ayında ihale sürecinin olacağını önümüzdeki yılda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

MÜSİLAJ DAHA ÇOK KIYI BÖLGELERDE

Açıklanan 22 maddelik müsilaj eylem plan çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Tüm Marmara'da 7 ilimizde müsilajla ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Marmara'mız bu 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu gözle de görebilir hale geldik. Bir hususu belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük. Müsilaj Marmara Denizi'nin orta bölgesinde değil daha çok kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor. Bu durumda kıyı bölgelerinde yapmış olduğumuz temizliğin ne kadar önemli olduğunu da gün yüzüne çıkarmaktadır ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 18 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakan Kurum, Bugün 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve bu çerçeve de yaklaşık 10 bin 500 metreküp müsilajı toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam etmektedir. Bu çerçevede 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira milyon lira idari para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimlerle, Yalova'da 3, Balıkesir'de 8, Tekirdağ'da 13, Kocaeli'nde 1, Bursa'da 1, İstanbul'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetini durdurduk. Marmara Denizi'ne etkisi olan noktasal kirlilik kaynaklı daha etkin bir çalışma yürütmek için geçtiğimiz hafta genelgemizi yayınladık. Bütün Marmara'daki kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığımızın 724 online izleyebileceği sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirmiş olduk. Bu çerçevede denetimlerimizi an be an yapabileceğiz şeklinde konuştu.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BALIKÇILARDA DAHİL OLDU

Oksijen verilen noktalarla ilgili de çalışmaları da tüm Marmara'ya yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Pendik bölgesinde oksijen seviyesinin arttığını söyleyerek, Temizlik çalışmalarına balıkçılarımızı da dahil ettik. İstanbul'da 7 balıkçı barınağında 800 metre bariyer ile birlikte müsilajı deniz kıyısına çekmek suretiyle balıkçılarımızla birlikte de yine müsilaj temizliğini yürütüyoruz dedi.

BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI
BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI
BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI
BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI

Marmara Denizi, Murat Kurum, Müsilaj, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı 21:30 Galatasaray'dan Beşiktaş'a Gedson misillemesi! Ghezzal'le temasa geçen yönetime taraftardan destek yağdı Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti 20:47 Traktöre yıldırım düştü, 3 çocuk annesi hayatını kaybetti Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu 20:46 Aris, Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lemos'a talip oldu
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu 20:32 Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi 20:09 Yeni yapılan ankette nefes kesen yarış! İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi 19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi 17:54 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var 17:13 Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var

Son Dakika Haberleri
19:00 Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
18:50 Marsilya'nın, Cengiz Ünder paylaşımı Türk futbolseverleri gülümsetti
18:38 Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü
18:32 Papa Francis, planlı ameliyat için hastaneye yatırıldı
18:25 Ahmet Kutucu, Başakşehir'le 4 yıllık sözleşme imzaladı
17:53 Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi
17:51 Adana'da yağan 15 dakikalık sağanak eğlenceli anlara neden oldu, bir vatandaş su birikintisine atladı
17:38 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'da
17:21 Avrupa Şampiyonası finalini yönetmesi beklenen Cüneyt Çakır ve ekibi eve dönüyor
17:07 Vitor Pereira eski öğrencisi Hulk'a Fenerbahçe'ye getirmek için çalışmalara başladı
Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu         
21:39
Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, Otogardaki sağlık personeli ortama uydu, "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdı         
20:48
Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı Amasra'da denizde hortum oluştu, vatandaşlar büyük panik yaşadı         
20:47
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı         
20:12
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı         
19:54
Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü Güvercin tartışması kanlı bitti! 43 yaşındaki adam, komşusu tarafından başından vurularak öldürüldü         
18:39
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı Prof. Dr. Şahin normal hayata dönmenin şartını aşı olarak açıkladı         
17:03
ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması ABD Başkanı Biden'a diz çöktürten İsrailli siyasetçinin sırrı 12 çocuğunun olması         
16:12
Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler         
16:11
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor         
13:36
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı         
11:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 21:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN KURUM'DAN MUSİLAJ AÇIKLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement