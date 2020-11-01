Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar - Son Dakika

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

01.11.2020 20:00
Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey Apartmanı'na gelerek hem son durum hem de yapılacak yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey Apartmanı'na gelerek hem son durum hem de yapılacak yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda açıklama yaptı. Depremin üzerinden 52 saat geçtiğini belirten Kurum, Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki apartmanın yana doğru meyilli olması üzerine çalışmaların bir süre durmasına ilişin, "Enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın da can güvenliği önemli yan tarafta ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Dolayısıyla oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyetlerini yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli. Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki iki apartmanın hasar tespit çalışmaları yapıldı. İki bina da ağır hasarlı. Yani yıkılma riski olan bina statüsündeler. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarını yaparken buraya kurduğumuz lazer tarayıcı ile sürekli bu binaları takip ediyoruz" diye konuştu.

"Riskli bina başvurusu yok"

Bakan Kurum, Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı'nda depremden önce riskli bina raporu verildiğine ilişin iddiaya da şu yanıtı verdi:

"Şu anda amacımız enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak durumundayız. Birlik beraberlik ne kadar yüksek düzeyde olursa çalışmalarımızın motivasyonu da aynı düzeyde hızlı olur. Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı'nda gelen herhangi bir riskli bina başvurusu bulunmuyor. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu. Şu an tapusunda riskli bina şerhi yok. Dolayısıyla böyle bir tespit yapılıp bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze böyle bir başvuru yapılmamış. Başvuru olduğu söyleniyor ama yok. Bu konuda da riskli bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. Vatandaşlarımız, riskli olduklarını düşündükleri binalarının başvurusunu çevre ve şehircilik il müdürlüklerine yapmaları halinde gerekli tüm tahkikatı yapacaktır ve süreci vatandaşımızla beraber olmak suretiyle yapacaktır. 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' diyoruz. 'Vatandaşımızın rızası ile dönüşüm' diyoruz. İzmir'imizin de bu noktada ihtiyacı olan tüm projelerde olacağız. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Doğanlar ve Rıza Bey ile ilgili riskli bina başvurusu söz konuş değil. Olsaydı, biz müdahil olurduk ve başvuru sonrası tapuya şerh koyardık. Riskli gördüğümüz binanın acilen boşaltılarak yıkımını sağlardık. Bugün bunları konuşmanın, tartışmanın zamanı değil. Vatandaşlarımız enkaz altında yavrularını bekliyor. Çalışma arkadaşımın burada çocuğu var. Bizim odaklanmamız gereken konu bunlardır. Birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyalım. Bu işin siyaseti olmaz. Bu işin herhangi bir davası, polemiği olamaz. Çalışmalarımızı tek elden ve uyum içerisinde yürüteceğiz. Hiçbir alanımızda eksik yok. Eksiği olanları anında gideriyoruz."

62 ölü, 940 yaralı

62 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kurum, "940 vatandaşımız da yaralı olarak depremden dolayı zarar gördü. Tedavileri hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 902 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremler 4 ve üzeri şiddetinde. Bu artçı depremler depremin tabiatı gereği olmaya devam edecek. Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp bu süreci tamamlayacağız. 104 vatandaşımızı enkazdan yaralı şekilde kurtardık. Arama faaliyeti yaptığımız 17 binanın 9'unda çalışmalarımızı tamamladık. 6 Lokasyonda 8 binada çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, öncelikli alanların hasar tespitini ilk 2-3 gün içinde yapmak. Şu an 910 kişi hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmalarında an itibariyle 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve bin 41 bağımsız bölümden oluşuyor. Orta hasarlı 35 binamız, 660 da bağımsız binamız var. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında eşzamanlı olarak inşaat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün alanlarda zemin etüt çalışmaları, yeni yapılacak binalarda projelendirme çalışmaları, rezerv alanda yapılacak projelere ilişkin çalışmalar, süratli bir şekilde yapılıyor. İnşallah bir ay sonra da burada inşa çalışmalarına başlamış olacağız" bilgisini verdi.

Yardımları açıkladı

Vatandaşlara bugün itibariyle yardımları ödemeye başladıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezde hem de Seferihisar'da açtık. Nakit olarak vatandaşlarımıza göndermeye başladık. Kira ve taşınma yardımı vereceğimizi söylemiştim. Bayraklı'daki 24 mahallemizin muhtarı ile bir araya geldik. 24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz ve bu koordinasyonda mahalle sakinlerimiz muhtarlarımız vasıtasıyla ihtiyaçlarını giderecek. Valiliğimiz, 30 ilçenin tamamında bu koordinasyonu sağlamak için çalışma yapıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlar için bugün itibariyle 10 bin TL yardım ödemesini valiliğimiz yaptı. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olması fark etmiyor. Binalarımızın taşınma ve yapım sürecinde ev sahiplerine 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, kiracı vatandaşlarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Seferihisar'da 200 esnaf tsunami sebebiyle hasar gördü. Burada da hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. 15 milyon civarında esnafımızın hasarı var. Valiliğimiz bugün itibariyle vakıf üzerinden Aile Bakanlığımızın destekleriyle ödemelere başlayacak. Zarar durumuna göre oransal olarak valiliğimiz koordinasyonu sağlayacak. Amacımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarmak. Tek önceliğimiz budur. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - İZMİR

Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Arama Kurtarma, Murat Kurum, İzmir, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar - Son Dakika


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