Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum'dan 'Plastik Poşet' Genelgesi

Bakan Kurum'dan 'Plastik Poşet' Genelgesi

1 saat önce

Bakan Kurum'dan 'plastik poşet' genelgesiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Bakan Kurum'dan 'Plastik Poşet' Genelgesi, System.String[]
Bakan Kurum'dan 'plastik poşet' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Bakan Kurum, file ve bez torba kullanımını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması amacıyla bütün belediyelere genelge gönderdi. Genelgede, yeni yapılan düzenleme ile 2018 yılında kişi başı 440 olan poşet kullanım sayısının 2019 yılı sonunda 90'a, 2025 yılı için 40'a indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye'de yıllık 30-35 milyar plastik poşet kullanıldığının belirtildiği genelgede, "Kullanılan bu plastik poşetler kısa sürede atık haline gelmekte ve petrol bazlı olmaları sebebiyle canlılara olduğu kadar doğaya da zarar vermektedir. Bu bakımdan, poşetlerin ücretlendirilerek kullanılan poşet miktarının azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

'PLASTİK POŞETLER ORTADAN KALKACAK'

10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre 1 Ocak'tan itibaren plastik poşetlerin parayla satılmaya başlandığının hatırlatıldığı genelgede, bu uygulamayla plastik poşet kullanımının azaltılmasının, poşetlere ilişkin sorunların kontrol altına alınmasının ve belirli bir takvim içerisinde ortadan kaldırılmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın yeni başladığı bu dönemde tüketicilerde gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olunması, tüketicilerin uygulamaya daha kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve uygulamanın nihai amacına ulaşması amacıyla belediyenizce, özellikle plastik poşetlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerde (pazarlar, marketler v.b.) çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi ile bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması hususunda bilgilerinize ve gereğini rica ederim."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

Murat Kurum, Plastik, Güncel
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Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

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