Bakan Kurum'dan Sakarya'daki depreme ilişkin ilk açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili "İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili "İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tüm Sakarya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti'ni ziyaret etti. Kurum burada Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK ALDIĞIMIZ BİLGİLERDE HERHANGİ BİR CAN VEYA MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL" Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde tamamlamak zorundayız" dedi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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