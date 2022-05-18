Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

18.05.2022 16:48

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin, "Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin, "Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık. Çöpleri, konteynerleri kaldırdık. Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar'a ziyaretçiyi sınırladık. Araç girişini engelledik. Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı. (DHA)

Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

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Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil Bakan Kurum: 'Biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar' Bakan Kurum: 'Biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar' Ortalık karıştı: Elon Musk, Twitter ile dalga geçti! Ortalık karıştı: Elon Musk, Twitter ile dalga geçti!
Kaynak: DHA

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