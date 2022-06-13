Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (2)

CENAZE NAMAZINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akyurt ilçesinde dün selde hayatını kaybeden Mustafa Demirel'in (67) cenazesine katıldı. Mahalle muhtarı İsmail Yalçınkaya, "2 gündür sellerle uğraşıyoruz. Köyümüz çok güzel ama derenin içinde olduğu için iletişim kuramıyoruz. Yıllardır böyle büyük sel gelmemişti. Mustafa amcanın evinin altına çok yoğun sel geldiği için hayvanları kurtarmak için inmiş. Onları kurtarıp evine dönerken çamurda kayıp düşmüş ve orada can vermiş" dedi.

Mustafa Demirel'in cenazesi, Teberik Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.'METREKAREYE 20 KİLO YAĞIŞIN DÜŞTÜĞÜ BİR AFET'Bakan Kurum, cenazeden sonra selden etkilenen Kızık Mahallesi'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Kurum, "Yoğun yağış sebebiyle Akyurt'ta, Altındağ ve Haymana ilçelerimizde derelerin taşması sebebiyle sel afetleriyle karşı karşıya kaldık. Metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü bir afetle karşı karşıyayız. Bugün Haymana ilçemize gittik. Köyümüzde 14 ağır hasarlı, 1'i ise yıkık olan evin tespitini yaptık. Şu anda Akyurt'tayız. Az önce 1 vatandaşımızı toprağa verdik. Tabii görünen, dere güzergahı üzerindeki yapılaşmalar sebebiyle derelerin taşması ve etrafa zararı söz konusu. Bu çerçevede Haymana'da ve Akyurt'ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın AFAD'ımızla valimiz bünyesinde oluşturulan koordinasyon çerçevesinde hasar tespitlerini yapıyoruz. Gerek tarım hasarı gerek hayvanlarımızdaki teleflere ilişkin tespitler yapılıyor. Evlerimizdeki hasar tespitlerini bakanlığımız yürütüyor ve bu çerçevede vatandaşlarımızın acil gıda, barınma ihtiyaçlarını Kızılay'ımızla AFAD'ımızla belediyelerimizle birlikte karşılıyoruz. Barınma ihtiyaçlarına ilişkin de belediyelerimizin misafirhanelerinde, otellerinde vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Haymana'da çadır ve konteyner talebi oldu. Bunu da bugün vatandaşların hayvanlarının dışarıda kalmaması amacıyla çadır ve konteyneri AFAD'ımız gönderecek ve bugün inşallah kurulacak" diye konuştu.'İHTİYAÇLARI HIZLI GİDERECEĞİZ'Kuzeyde Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde yoğun yağış beklendiğini de dile getiren Bakan Kurum, "Bu çerçevede valiliğimiz bünyesinde tüm belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız bir koordinasyon halinde süreci takip ediyoruz. Biz de sahadayız, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz ve bu çerçevede alınması gereken tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz. Bulunduğumuz köy de yine Akyurt'ta selin ilk başladığı nokta. Burada da mevcut olan hemen yanımızdaki derenin tıkanması sebebiyle taşkın meydana geldi. Evlerimizin bir kısmında hasarlar söz konusu. Hasar tespitlerini kısa bir şekilde gidereceğiz. Daha önceki afetlerde, sellerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla ne yaptıysak aynı şekilde Ankara'da, Ankaralı hemşehrilerimizin de ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidereceğiz. 3 vefatımız var. Başımız sağ olsun. 1 kaybımız var. İnşallah en kısa zamanda kayıp vatandaşımıza ulaşacağız" dedi.